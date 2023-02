Red Bull vind met RB19 gulden middenweg tussen rijvoorkeuren Verstappen en Pérez

Na een uiterst succesvol 2022, wil het Formule 1-team van Red Bull graag met de RB19-auto op deze successen voort bouwen. Max Verstappen leek zich in zijn nopjes te voelen met de auto van vorig jaar, aangezien hij maar liefst vijftien van de 22 Grand Prix-overwinningen op zijn naam liet bijschrijven. Volgens de Oostenrijkse renstal zal de auto van dit jaar ook bij de voorkeuren van teamgenoot Sergio Pérez passen.

In het begin van 2022 leek Sergio Pérez zich beter in de Red Bull-bolide te voelen dan teamgenoot Max Verstappen. In de tweede seizoenshelft was dit precies andersom het geval. Aangezien beide coureurs een andere voorkeur hebben wat betreft de karakteristieken van de auto, zou het volgens kenners de vraag zijn in welke richting Red Bull haar auto voor 2023 zou gaan ontwikkelen.

Neigt de RB19-auto van Red Bull naar een toon waarin het meer onderstuur heeft, iets wat Pérez ligt, of juist dat de bolide makkelijker de bocht instuurt, juist hetgeen teamgenoot Verstappen beter kan waarderen? Er is een gulden middenweg gevonden, dat zijn de woorden van Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko.

Tegenover Sky Germany vertelt Marko: "Begin vorig jaar hadden we een auto waar Checo (Pérez) het goed mee kon doen. Maar nadat we de auto hadden ontwikkelt, werd Max (Verstappen) er steeds blijer mee. Het verschil is dat Max een auto wil die zich via de voorkant in de bocht vastbijt, terwijl Checo liever een meer volgzamere auto in handen wil hebben. Het lijkt er nu op dat we een oplossing gevonden hebben die het beste uit beide coureurs kan halen."

Aankomend weekend begint het Formule 1-seizoen van 2023. Red Bull zal haar wereldtitels met man en macht tegen concurrenten Ferrari en Mercedes willen verdedigen.