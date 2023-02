Video: Leclerc rijdt tijdens Ferrari-lancering meteen eerste ronden in nieuwe SF23-auto

Op Valentijnsdag 2023 heeft het Formule 1-team van Ferrari haar wagen voor 2023 gelanceerd. Voor de ogen van een klein publiek onthulde de Scuderia haar SF23-bolide waarmee coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz het gevecht naar concurrenten Red Bull en Mercedes moeten gaan brengen. Ferrari heeft nu al de titel voor de leukste lancering van 2023 gewonnen, want zodra het doek van de auto werd getrokken, nam Leclerc de auto een paar keer in de rondte op Ferrari’s privécircuit Fiorano.

In een zonovergoten Maranello waren teambaas Frederic Vasseur en coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz aanwezig voor de lancering van Ferrari’s wagen waarmee het einddoel is om de wereldtitel binnen te slepen. In tegenstelling tot andere teams liet de Scuderia de bolide aan de wereld zien waarmee het aan de start van de preseasontests in Bahrein zal gaan verschijnen. Als kers op de taart mocht Leclerc de nieuwe SF23-bolide op Ferrari’s privécircuit uitproberen.

De beelden zijn van puur geluid voorzien, en bevatten geen commentaar – behalve op het eind, wanneer Sainz via de boordradio zijn teamgenoot naar binnen roept. Bekijk de beelden hieronder.