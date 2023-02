Tost heeft duidelijke boodschap voor Tsunoda: "Hij zal meer punten moeten gaan scoren"

Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van zijn derde seizoen in dienst van AlphaTauri. De Japanner is de meest ervaren kracht bij zijn team en de druk op hem is dan ook hoog. AlphaTauri-teambaas Franz Tost hoopt erop dat Tsunoda aankomend seizoen genoeg punten bij elkaar gaat rijden.

Tsunoda had het vorig seizoen lastig in de koningsklasse van de autosport. De AlphaTauri was niet bepaald snel en Tsunoda zelf had het nog lastiger met zijn wagen. De Japanse coureur werd simpel verslagen door zijn toenmalige teamgenoot Pierre Gasly. Gasly is vertrokken naar Alpine en Tsunoda zal het binnen AlphaTauri gaan opnemen tegen zijn nieuwe teamgenoot Nyck de Vries.

Worstelen met de auto

AlphaTauri-teambaas Franz Tost gaat ervanuit dat Tsunoda dit jaar beter voor de dag gaat komen. De Oostenrijker heeft dan ook een belangrijke boodschap voor Tsunoda. Tost wordt geciteerd door Motorsportweek: "Vorig jaar had Yuki het lastig met de auto. Dit jaar verwacht ik dat de auto veel sneller dan zal, Yuki zal zijn vizier altijd moeten richten op het derde kwalificatiedeel en puntenscores in de races."

Punten scoren

Tost ziet daarnaast dat Tsunoda steeds meer ervaring heeft in de Formule 1. De Oostenrijkse teambaas heeft veel vertrouwen in zijn wagen: "Hij is een enorm sterke coureur en heeft al veel ervaring in de Formule 1 door zijn afgelopen twee seizoenen in de sport. Door die reden zal hij, vanzelfsprekend, veel meer punten moeten gaan scoren dan hij deed in het afgelopen Formule 1-seizoen."