Mercedes moet opzoek naar opvolger Vowles: "Je kan niet werken zonder strateeg"

Het team van Williams verraste eerder deze maand met het nieuws dat James Vowles de nieuwe teambaas wordt. De Brit komt over van het team van Mercedes waar hij een belangrijke strategische rol had. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat opvolgen, maar volgens Vitaly Petrov kan men echter niet werken zonder opvolger.

Het team van Williams zat sinds eind vorig jaar zonder teambaas nadat Jost Capito plotsklaps zijn vertrek bekend maakte. Het bleef geruime tijd stil over de opvolging van Capito, maar eerder deze maand kwam men met nieuws. Vowles werd gepresenteerd als de nieuwe teambaas en dat zorgde voor enige verbazing. Mercedes moet door het vertrek van Vowles tevens snel opzoek naar een nieuw strategisch meesterbrein.

De Russische oud-coureur Vitaly Petrov denkt dat het vrijwel onmogelijk is om geen directe opvolger van Vowles aan te stellen. Petrov deelt zijn bevindingen met het medium Championat: "Zonder een strategisch kopstuk is het vrijwel onmogelijk om te werken, dus ze moeten hem zeker met iemand gaan vervangen. Misschien wordt hij niet opgevolgd door één iemand, maar meerdere personen. Ze moeten hem echter wel gaan vervangen, je kan immers niet werken zonder een strateeg."