Overtreding nieuwe politieke statement-regels wordt vast niet 'zwaar gestraft' – Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt niet dat de coureurs zwaar gestraft zullen worden, wanneer de nieuwe regels betreft het verspreiden van politieke boodschappen wordt overtreden. Recentelijk heeft de internationale autosportbond FIA nieuwe regels aan haar regelementenboek toegevoegd, wat coureurs zoals Lewis Hamilton ervoor behoud om voortaan ongevraagd een politieke boodschap te uiten.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zal er openlijk gepraat moeten worden over de nieuwe regels wat betreft het maken van een politieke statement. Een van zijn coureurs, Lewis Hamilton, staat erom bekend vaak politiek dragende boodschappen te verspreiden, onder andere wanneer hij op het podium beland. Met de nieuwe regels in werking, zal Hamilton voortaan om toestemming van de FIA moeten vragen, alvorens hij een politiek bericht mag verspreiden. Wolff denkt in ieder geval dat de gevolgen van de regelovertreding waarschijnlijk mee zullen vallen.

"We moeten echt even aankijken hoe zich dit ontwikkelt. We snappen dat de sport niet bestaat om de politiek te bedrijven, maar juist eerder om iedereen tot een samenkomen te brengen. Ik twijfel er niet over dat Mohammed (Ben Sulayem, FIA-President) en de FIA een goede bedoeling hebben. Het gaat erom dat iedereen op dezelfde pagina is", vertelt Wolff tegenover internationale media.

Het Formule 1-seizoen begint inmiddels zachtjesaan dichterbij te komen, waardoor ook bepaalde onderwerpen (zoals deze) weer in volume beginnen toe te nemen. Wolff meent dat de gesprekken na de winterstop weer hervat zullen worden. "We hebben er sindsdien niet meer over gepraat omdat we in de winterstop zitten. Wanneer hij terug is, zullen we alles met een positieve mindset bespreken."