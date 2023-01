Alpine 'optimistisch' over oplossing krachtbron-betrouwbaarheidsproblemen

Het F1-team van Alpine meent een optimistische kijk te hebben naar 2023. De Franse renstal kwam, ondanks in 2022 maar liefst zeven uitvalbeurten te hebben moeten incasseren, in het constructeursklassement als vierde over de streep. Alpine hoopt in 2023 grote stappen te kunnen maken: het team denkt namelijk alle betrouwbaarheidsproblemen van de Renault-krachtbron te kunnen oplossen.

Het team van Alpine kwam in het 2022-seizoen langzaam van start. Met vier Grands Prix achter de rug stond de DNF-teller al op twee. Gedurende het seizoen begon het team echter redelijk op stoom te komen. Richting de zomerstop inkomend werden er op consistente basis punten binnengehaald; Esteban Ocon wist namens het Franse team driemaal als vijfde over de streep te komen in een tijdsspan van vijf races. Alpine wist hiermee constructeursconcurrent McLaren achter zich te houden, wat betekent dat het team voor 2023 een positief momentum heeft opgebouwd.

Ondanks het goede eindresultaat van vierde, bleven de betrouwbaarheidsproblemen het team parten spelen. Notabene bij de afscheidsrace (GP Abu Dhabi) van de vertrekkende Fernando Alonso, kon de coureur alweer zijn zesde uitvalbeurt van het seizoen laten noteren. Bruno Famin, de man die eindverantwoordelijke is voor de ontwikkeling van de power unit achterin de Alpine-bolides, meent optimistisch dat de laatste problemen wat betreft de krachtbron voor 2023 opgelost kunnen worden.

"De krachtbron zelf heeft geen grote problemen", begint Famin. "Oké, het feit is dat we problemen in Singapore hadden. Dat was heel eigenaardig, want toen hadden we twee verschillende problemen in acht ronden verschil. Dat was heel bizar, maar goed. Alle andere problemen waar we last van hebben, bevinden zich op het gebied van hulpmiddelen; namelijk de water- en de brandstofpomp. We zijn optimistisch dat we in staat zullen zijn om deze problemen voor 2023 op te lossen."

"Vooral de waterpomp was al het gehele seizoen (van 2022) een hoofdpijndossier voor ons. We hebben het zoveel mogelijk geprobeerd te verbeteren, maar het was duidelijk niet voldoende. Het probleem is voornamelijk te vinden in het concept van de waterpomp, en die gaan we voor 2023 veranderen. We hopen dat al onze problemen dan opgelost zullen zijn", vertelt Famin.