Inschrijfbedragen F1-teams 2023 bekendgemaakt: Red Bull spant de kroon met 6,2 miljoen dollar

Vandaag zijn de hoogtes van inschrijfbedragen voor deelname aan het Formule 1-seizoen van 2023 bekendgemaakt. Zoals verwacht zal Red Bull een flinke zak met geld naar de bankrekening van de FIA over moeten maken; de Oostenrijkse renstal won immers het constructeurskampioenschap en zal hierdoor het hoogste bedrag aan de FIA moeten betalen.

Het F1-team van Red Bull wist zowel de rijders- als het constructeurskampioenschap van 2022 binnen te slepen. De finishplaats in het laatstgenoemde eindklassement heeft een effect op de hoogte van inschrijfgelden voor het daaropvolgende seizoen; omdat het Formule 1-kamp van de energiedrankjesgigant de constructeurstitel binnensleepte, zal het team hierdoor financieel gezien de grootste klap van de F1-paddock moeten opvangen.

De constructeurskampioenschap moet per gescoorde punt een bedrag van $7411 aftikken. Red Bull wist met coureurs Max Verstappen en Sergio Peréz maar liefst zeventien van de 22 Grand Prix-overwinning binnen te slepen en behaalde een puntentotaal van maar liefst 759. Hierbij een vast bedrag optellend dat elk Formule 1-team zal moeten betalen van $617.687 komt het totaal bedrag voor het team van Red Bull uit op 6.242.636 dollar: een flink bedrag meer dan bijvoorbeeld concurrenten Ferrari en Mercedes. Beide teams moeten respectievelijk $ 4.038.083 en $3.797.297 dollar aftikken aan de FIA; een bedrag dat net zoals de rest van de F1-teams flink lager ligt omdat het "maar" $6174 per punt kwijt is, in plaats van Red Bull's $7411.

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf commentaar over het miljoenenbedrag afgelopen weekend tijdens de FIA Gala: "Ik zag de rekening laatst voorbij komen, het was ongelofelijk", grinnikte Horner.