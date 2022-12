Marko wijst Schumacher af: "Hij was altijd onderdeel van opleidingsploeg van Ferrari"

Mick Schumacher is momenteel op zoek naar een nieuwe baan voor het aankomende seizoen. De Duitser kreeg geen nieuw contract bij het team van Haas en kan dus opzoek gaan naar een nieuwe job. Helmut Marko geeft in ieder geval aan dat men bij Red Bull Racing geen plek voor hem heeft.

Schumacher kende dit jaar een zeer teleurstellend tweede seizoen in de Formule 1. De Duitser schreef zijn wagen meerdere keren af en bleef achter op zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Haas maakte voorafgaand de seizoensfinale in Abu Dhabi bekend dat ze voor volgend jaar kiezen voor de ervaring van Schumachers landgenoot Nico Hülkenberg.

Schumacher werd eerder al in verband gebracht met een reserverol bij het team van Mercedes, vooralsnog is daar echter nog niets van terecht gekomen. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko geeft tegenover Sport Bild aan dat Schumacher niet bij hen terecht kan: "Nee, hij was altijd onderdeel van het opleidingsteam van Ferrari en daarom is hij niet interessant voor ons. Vooral omdat onze reservecoureur veel in actie komt tijdens sponsorevents in Amerika. Daniel Ricciardo is met zijn imago en image daar het best voor geschikt."