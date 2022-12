Cijfers tonen dominantie Verstappen: Perez blijft vrijwel op elk punt achter

Max Verstappen kende dit jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zonder al te veel moeite zijn wereldtitel en brak daarnaast meerdere records. Hij was beduidend sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez en de cijfers wijzen dat oud.

Verstappen eindigde dit seizoen als eerste in het wereldkampioenschap terwijl Perez derde werd, de Mexicaan verspilde de tweede plaats in het kampioenschap in de seizoensfinale in Abu Dhabi. Verstappen verbrak tevens het record van de meeste WK-punten in één seizoen, hij eindigde het jaar met 454 punten. Perez pakte 305 punten en was daarmee verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van het puntentotaal van Red Bull. Verstappen was dus verantwoordelijk voor 60 procent van de Red Bull-punten.

Races

Qua uitslagen lopen Verstappen en Perez opvallend gelijk. Beide coureurs hebben als hoogste finishplek de eerste plaats achter hun naam staan en als laagste finishplek de zevende plaats. Verstappen kwam echter twintig keer over de finishlijn terwijl Perez maar negentien keer een race uitreed. Wel werden allebei de Red Bull-coureur niet gelapt in het gehele seizoen 2022.

Kwalificaties

Ook op de zaterdagen toonde Verstappen zich dit seizoen oppermachtig. De Nederlander pakte in totaal zeven pole positions terwijl Perez alleen de hoogste startplek claimde tijdens het Saoedische Grand Prix-weekend, het was tevens de eerste pole uit de loopbaan van de Mexicaan. Verstappen bereikte 22 keer, in alle races dus, het derde kwalificatiedeel terwijl Perez dit maar 19 keer deed.