Hamilton geen vrienden met Verstappen: "Je moet luisteren naar wat individuen zeggen "

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig jaar een hels titelduel uit in de Formule 1. Verstappen trok uiteindelijk aan het langste eind en prolongeerde dit jaar zijn wereldtitel. Hamiltons seizoen viel tegen maar de Brit blijft wel strijdbaar, hij ziet Verstappen nog steeds niet als zijn beste vriend.

Verstappen en Hamilton vochten vorig jaar een enorm spannend titelduel uit waarbij ze regelmatig over het randje gingen. Dit jaar was het anders en kwamen de twee elkaar veel minder tegen op de baan. Desalniettemin bleven de twee elkaars rivaal en haalden hun teams Red Bull Racing en Mercedes dit jaar regelmatig naar elkaar uit tijdens persconferenties.

Gedrag

Hamilton vocht dit seizoen niet veel met Verstappen maar dat betekent niet dat hij de prestaties van zijn rivaal links laat liggen. In gesprek met het Britse Channel 4 bespreekt de zevenvoudig wereldkampioen zijn band met Verstappen: "Dat spreekt voor zichzelf. Ik bedoel, het enige wat je moet doen is luisteren naar wat sommige individuen over mij zeggen op het gebied van de competitie. Dan moet je ook terugkijken naar hoe die individuen zich rondom mij gedragen op de baan."

Vroeger

Alhoewel Hamilton en Verstappen regelmatig met elkaar in de clinch lagen, is er wel veel wederzijds respect tussen de beide kampioenen. Hamilton begrijpt Verstappen dan ook goed: "De ervaring die ik hier heb, de successen die ik heb gehad.... Ik zou zeggen dat ik vroeger toen ik de sport in kwam, ik ook iemand in mijn vizier had die veel successen had. Het was mijn doel om hem uit te dagen. Je wilde bijna laten zien wat je waard bent, je wilde je altijd vergelijken met die persoon."