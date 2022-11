Horner blij met terugkeer Ricciardo: "Hij zal het team helpen met zijn ervaring en kennis"

Gisteren werd bekend dat Daniel Ricciardo volgend jaar terugkeert bij het team van Red Bull Racing. De goedlachse Australiër zal aankomend seizoen gaan fungeren als derde coureur bij de regerend constructeurskampioen. Teambaas Christian Horner is blij dat hij Ricciardo weer mag verwelkomen bij het team.

Ricciardo reed dit jaar nog voor het team van McLaren. De prestaties van de Australiër vielen echter tegen en McLaren maakte aan de vooravond van de Belgische Grand Prix bekend dat ze na dit seizoen zijn contract ontbinden. Ricciardo wordt volgend seizoen vervangen door Oscar Piastri en hij kon zelf op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Karakter

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthulde eerder al dat de komst van Ricciardo zo goed als rond was. Gisteren kwam alles in kannen en kruiken en sprak teambaas Christian Horner zich enthousiast uit in een persbericht: "Het is fantastisch om Daniel weer terug te brengen in de Red Bull-familie. Hij heeft enorm veel talent en hij is een fantastisch karakter. Ik weet zeker dat iedereen op de fabriek blij is met zijn komst."

Rol

Wat Ricciardo's rol van derde coureur gaat inhouden is nog niet geheel duidelijk. Eerder maakte men immers al bekend dat Liam Lawson zal gaan fungeren als reservecoureur. Horner geeft iets meer duidelijkheid: "In zijn rol en testcoureur en derde coureur zal Daniel ons assisteren bij het ontwikkelen van de auto, helpt hij het team met zijn ervaringen en kennis. We zijn blij dat we weer met hem mogen samenwerken."