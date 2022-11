Marko ziet Vettel wel terugkeren in nieuwe rol

Sebastian Vettel reed afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix uit zijn lange Formule 1-loopbaan. De Duitser kreeg een indrukwekkend afscheid van de fans en de andere coureurs. Helmut Marko denkt dat Vettel op een dag zal terugkeren in de sport in een andere rol.

Vettel hakte eerder dit jaar de knoop door over zijn toekomst. De Duitse viervoudig wereldkampioen kondigde zijn pensioen aan en sinds afgelopen zondag is hij dan ook geen Formule 1-coureur meer. Vettel kreeg van veel mensen complimenten en gelukwensen en direct werd er gespeculeerd over een mogelijke comeback in de Formule 1, iets waar Vettel zelf niet echt duidelijk over was.

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko zag zijn voormalige pupil afzwaaien van de sport. Marko deelde zijn gedachten over de zaak met Servus TV: "We zien allemaal wat voor personality hij is en wat voor gat hij zal gaan achterlaten. Het is zijn vrijwillige keuze en ik weet zeker dat wat hij ook gaat doen, hij er gelukkig door zal worden. Het is zeker niet ondenkbaar dat hij in een topfunctie in een management gaat terugkeren. Ik ben nu bijna 80 jaar, dus dat zou wel wat zijn."