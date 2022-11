De terugkeer van de Las Vegas Grand Prix is op 18 november 2023. Ter ere van deze toekomstige gebeurtenis organiseerde de Formule 1 een welkomsfeestje in de gokstad van de wereld.

Naast Mercedes met Lewis Hamilton en George Russell, gaf ook Red Bull een demo weg aan de enthousiaste fans tijdens de officiële Launch Party.

Sergio Pérez kroop achter het stuur van de RB7, de kampioenswagen van 2011 met de luidruchtige V12 van Renault achterin. Hieronder enkele beelden van Checo in actie door de straten van Vegas.

When @SChecoPerez and the RB7 reverberated around Guadalajara 🔊 pic.twitter.com/9o1ncBCSwj