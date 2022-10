Wolff kent afkomst budgetcap-lek: "Een overtreding is een overtreding"

Gisteren werd de strafmaat voor Red Bull Racing vanwege het overschrijden van de budgetcap in 2021 bekend gemaakt. Red Bull accepteerde de dubbele straf maar ze hekelde alsnog het feit dat het nieuws over de overschrijding zo vroeg naar buiten kwam. Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt het weinig uit waar het lek vandaan komt.

Red Bull moet vanwege de overschrijding een boete van zeven miljoen dollar betalen en ze krijgen tien procent minder tijd in de windtunnel. Het nieuws hield de sport bijna een maand in zijn greep en het balletje begon te rollen nadat meerdere media het meldden voorafgaan de Grand Prix van Singapore. Meerdere teambazen gaven aan dat ze al lange tijd wisten van de overtreding. Red Bull gaf zelfs aan dat de concurrentie het zelfs eerder wist dan zij zelf.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was één van de teambazen met wel heel gedetailleerde informatie. Men denkt dat het lek afkomstig is van de FIA. Wolff vindt deze verhalen een bijzaak en spreekt zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het lek kwam niet van de FIA maar van tien financiële directeuren die het hele jaar bij elkaar komen om te kijken wie wat heeft gedaan. Er is een overtreding begaan. Het maakt niet uit hoe dat naar buitenkomt. Een overtreding is een overtreding. Wie het heeft gezegd? Ik denk een financiële directeur. Het is een bijzaak, Red Bull probeert zo de aandacht te verleggen."