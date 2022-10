Verstappen redelijk tevreden: "Alles wat we hebben kunnen doen werkte vrij goed"

Max Verstappen sloot de vrijdag in Mexico af met de zesde tijd in de tweede vrije training. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kon geen representatieve tijden noteren in de bandentraining. Eerder op de dag noteerde hij de vierde tijd in een training waar de verschillen zeer klein waren.

Verstappen wil dit weekend het record van de meeste zeges in één seizoen verbreken. De Nederlander deelt sinds vorig weekend het record van 13 Grand Prix-zeges met Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Verstappen kan dit weekend op veertien zeges komen maar hij noteerde in geen van de eerste twee vrije trainingen een tijd die goed genoeg was voor de top drie.

Spin

In de eerste vrije training noteerde hij een tijd die net zo snel was als zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen kende een momentje in die sessie met een spin. Op Verstappen.com kijkt hij hierop terug: "Ik had een klein momentje maar zodra ik naast de ideale lijn kwam was het net alsof ik op ijs reed! Uiteindelijk raakte ik de auto kwijt en stapte ik daarna vol op de rem."

Bandentemperatuur

In Mexico speelden de banden een belangrijke rol op de vrijdag. In de tweede training werd er met de 2023-banden gereden, de eerste training was dus nuttiger voor Verstappen en co. De bandentemperatuur op het juiste punt krijgen was lastig: "Op de zachte banden ging dat prima, daar reden we echter meer één run op. In de tweede training hadden we de banden test en dat maakte het wat lastiger. De harde banden zijn wat verraderlijker. We hebben nog maar weinig informatie kunnen verzamelen. Gekeken naar wat we hebben kunnen doen werkte alles vrij goed."