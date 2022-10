Verstappen deelt geen cadeautjes uit : "Checo is goed genoeg om zelfstandig te winnen"

Dit weekend zullen de Mexicaanse fans keihard gaan juichen voor hun landgenoot Sergio Perez. De Red Bull Racing-coureur hoopt op een goed resultaat in zijn thuisrace maar hij weet ook dat zijn teamgenoot Max Verstappen geen cadeautjes uitdeelt. Verstappen zelf beaamt dat ook nog maar eens.

Verstappen heeft de wereldtitel al op zak en kan dus in theorie rustig aan gaan doen. De Nederlander blijft echter hongerig en kan in Mexico het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen verbeteren. Verstappen gaat dan ook vol voor zijn eigen kansen en hij zal Perez niet gaan helpen voor een soort vriendendienstje.

Verstappen wil dan ook voor de zege gaan op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Nederlander gaf net als Perez aan dat er geen cadeaus worden uitgedeeld. Bij Verstappen.com sprak Verstappen zich uit: "Als team willen we een goed resultaat behalen. Dit is de thuisrace van Checo maar dat betekent niet dat er cadeautjes worden uitgedeeld. We werken samen en als team proberen we het maximale eruit te halen. Als we eerste en tweede worden is iedereen blij. Checo is goed genoeg om zelfstandig te winnen. Een thuisrace is altijd geweldig en ik weet zeker dat hij zal presteren."