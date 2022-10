Shwartzman verklaart Israëlische racelicentie: "Uiteindelijk wil ik een racer zijn"

Sinds dit seizoen zijn alle Formule 1-teams verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Het team van Ferrari koos voor de diensten van Robert Shwartzman. Shwartzman reed in Austin de eerste vrije training. Hij deed dat onder de Israëlische vlag, een keuze waar hij zich niet zo druk om maakt.

Shwartzman reed tot en met vorig jaar nog rond onder de Russische vlag. Toen de FIA begin dit jaar strenge eisen introduceerde voor Russische coureurs na aanleiding van de oorlog in Oekraïne, nam Shwartzman snel een besluit. De Ferrari-junior is immers geboren in Israël en beschikt dan ook over een Israëlisch paspoort.

Tel Aviv

Voor Shwartzman was het geen moeilijke keuze, de trainingscoureur maakt er dan ook geen probleem van. Shwartzman legt zijn keuze uit bij sport.ru: "Ik ben geboren in Tel Aviv. De familie van mijn vader komt uit Israël, hij was zelf ook een Israëliër. Ik heb de eerste drie jaar van mijn leven gewoond in Tel Aviv, daarna verhuisde we naar Rusland. Toen ik begon met karten vond mijn vader dat ik een Russische licentie moest gebruiken omdat we in Rusland woonden."

Racer

Toen Rusland begin dit jaar Oekraïne binnenviel was de keuze voor Shwartzman dan ook snel gemaakt. Hij omzeilde hiermee de maatregelen van autosportfederatie FIA: "Ik heb altijd al een Israëlisch paspoort gehad. Toen de situatie tussen Rusland en Oekraïne verslechterde besloot ik een Israëlische racelicentie aan te vragen. Uiteindelijk wil ik gewoon een racer zijn en wil ik de Formule 1 bereiken."