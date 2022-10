Mercedes wil veelbesproken vleugel inzetten in Mexico

Het team van Mercedes introduceerde afgelopen weekend in Austin een nieuwe voorvleugel. Het nieuwe onderdeel werd niet gebruikt in Austin en de concurrentie bekeek het ontwerp met argusogen. Mercedes neemt het onderdeel aankomend weekend ook mee naar Mexico en daar wil men de vleugel wel gebruiken.

De nieuwe vleugel van Mercedes viel afgelopen weekend direct op bij de concurrentie. De endplates waren aangepast en tevens waren er een aantal zogenaamde slot gap seperators aan de vleugel toegevoegd. Alle teams mogen slechts acht van deze seperators gebruiken om de flaps aan elkaar te verbinden zodat ze onder hoge druk niet teveel gaan bewegen. De elementen van Mercedes waren echter groter dan bij andere teams. De concurrentie vraagt zich dan ook af of de elementen zijn bedoeld om de vleugel bij elkaar te houden.

Eén exemplaar

Ondanks mogelijke protesten van concurrerende teams wil men in Mexico-Stad wel met de vleugels gaan racen. In de debrief op YouTube sprak trackside engineering director Andrew Shovlin zich uit: "De reden dat we in Austin niet met de vleugel reden is dat we maar één exemplaar hadden. Als het onderdeel beschadigd zou raken tijdens de kwalificatie, dan zou de coureur met de vleugel achteraan moeten starten."

Vrijdag

Mercedes heeft geen zin in protesten van de concurrentie dus men wil de vleugel mogelijk gaan aanpassen. In Mexico zal men in ieder geval rijden met het onderdeel. Shovlin is daar nogal duidelijk over: "In Mexico zullen we meer exemplaren van het onderdeel hebben. We gaan er op vrijdag meerijden om te controleren of het allemaal werkt zoals verwacht. Momenteel is het het plan dat we gewoon met de vleugel gaan racen."