Ralf Schumacher haalt uit naar FIA in budgetcap-rel: "Dat is zelfs crimineel!"

Eerder deze week onthulde de FIA de langverwachte cijfers over de naleving van het budgetplafond in 2021. Zoals verwacht heeft Red Bull Racing de budgetcap in 2021 met een minimaal bedrag overschreden. Opvallend genoeg ging het in Singapore al over deze cijfers terwijl er nog niets bekend was gemaakt. Ralf Schumacher ziet iets opvallends.

Voorafgaand de Grand Prix van Singapore onthulden meerdere media dat Red Bull de budgetcap had overschreden in 2021. Red Bulls concurrenten Ferrari en Mercedes reageerden direct uiterst fel. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff gingen er al geruime tijd verhalen rond over de kwestie en de Oostenrijker was zeer fel. De woorden van Wolff waren opvallend aangezien de FIA weinig openheid gaf over de afwikkeling van de cijfers.

Al snel gingen er dan ook geruchten rond over een mogelijk lek binnen de FIA. Oud-coureur Ralf Schumacher is van mening dat men bij de FIA eerst naar zichzelf moet gaan kijken bij deze zaak. In gesprek met F1-Insider spreekt Schumacher zich uit: "Stel je voor dat het ministerie van Financiën bepaalde bedrijven op de hoogte houdt van de status van onderzoek naar een concurrent. Dat is zelfs crimineel! Alles moet transparant worden behandeld en als er iets mis is moeten de dames en heren van de FIA een straf krijgen."