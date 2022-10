De Vries looft goede band met Verstappen: "Geweldige onderlinge relatie"

Tijdens het Japanse Grand Prix-weekend werd het langverwachte transfernieuws omtrent AlphaTauri en Alpine eindelijk werkelijkheid. Pierre Gasly vertrekt aankomend seizoen naar Alpine en zijn zitje bij AlphaTauri wordt overgenomen door Nyck De Vries. Hij heeft voorafgaand zijn transfer gesproken met Red Bull-coureur Max Verstappen.

Met Verstappen en De Vries staan er aankomend jaar twee Nederlandse coureurs op de startgrid. Beide coureurs staan dan onder contract bij de Red Bull-stal. Bij AlphaTauri besloot men door te schakelen naar De Vries nadat duidelijk werd dat Indycar-coureur Colton Herta te weinig superlicentiepunten had. De Vries leeft zijn droom en mag zich eindelijk Formule 1-coureur noemen.

De Vries heeft vanzelfsprekend gesproken met Max Verstappen over de transfer. De Nederlanders kunnen het zeer goed met elkaar vinden en De Vries spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Max en ik hebben een geweldige onderlinge relatie. We zijn van dezelfde generatie en we zijn allebei groot geworden in karting. Ook zijn we natuurlijk allebei Nederlanders. De manier waarop hij het karten heeft aangepakt met zijn vader, samen met een busje door Europa, was eigenlijk hetzelfde als hoe wij dat deden. We leefden allebei voor de sport. Ook respecteerden we elkaar als coureurs enorm."