Verstappen wil titel prolongeren: "We moeten een perfect weekend hebben"

Max Verstappen kan aankomend weekend wereldkampioen worden in Japan. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verspilde in Singapore zijn eerste kans op titelprolongatie maar hij kan dat in Suzuka weer recht gaan zetten. Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix en weet wat hij moet doen voor de wereldtitel.

Verstappen kende in Singapore een weekend om snel te vergeten. De Nederlandse regerend wereldkampioen kreeg in de kwalificatie te maken met een zeldzame fout van zijn team, in de race ging Verstappen zelf de fout in. Aankomend weekend wil Verstappen deze tegenvaller wegspoelen met een nieuwe wereldtitel. Tevens kan Verstappen voormalig motorleverancier Honda hiermee een mooi cadeau geven.

Fans

De Nederlander kijkt zelf in ieder geval reikhalzend uit naar de teruggekeerde Grand Prix van Japan. De race op het circuit van Suzuka ontbrak op de kalender vanwege het coronavirus. Op Verstappen.com kijkt hij vooruit: "Het voelt als heel lang geleden maar we keren eindelijk terug naar Japan. Ik kan niet wachten om weer op Suzuka te racen. Ik vind het geweldig om in Japan te zijn en ik heb hier veel goede herinneringen. Eten is ook super en de fans zijn zeer speciaal. Ze zijn aardig en beleefd."

Perfect weekend

Naast genieten van het land heeft Verstappen nog een ander klusje: het prolongeren van de wereldtitel. Na de tegenvaller in Singapore wil hij nu toeslaan: "We hebben de volgende kans om het kampioenschap te winnen. We moeten een perfect weekend hebben maar het kan. We gaan alles geven. De baan is oldskool, er zijn veel snelle bochten en je moet het elke sessie opbouwen. Het is afwachten wat het weer gaat doen want ik hoor dat er regen op komst is. Dat kan de boel interessant maken."