Agressief Mercedes ging voor de winst: "We wilden een risico nemen voor de zege"

Het team van Mercedes vocht in Zandvoort weer mee voor de zege. De Duitse regerend constructeurskampioen leek de juiste strategie te hebben gekozen en coureurs Lewis Hamilton en George Russell duelleerden mee met de Ferrari's en de Red Bulls. In de slotfase ging het echter helemaal mis voor Hamilton.

De Brit reed in de slotfase van de race aan de leiding nadat men bij Red Bull Max Verstappen naar binnen had gehaald tijdens de gebeurtenissen met de Safety Car. Hamilton maakte echter geen pitstop, hierdoor vond hij zichzelf terug in een lastige positie. De Brit zag zijn teamgenoot Russell wel naar binnen duiken. Bij de herstart viel Hamilton dan ook terug naar de vierde plaats.

Emotie

Tijdens en na afloop van de race reageerde Hamilton zeer gefrustreerd over de boordradio. Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt die frustratie wel. Tegenover Sky Sports sprak de Oostenrijker zich uit: "Ten eerste, we zijn altijd een soort vuilnisbak voor de coureurs. Ze zitten hoog in hun emoties. Ze vechten mee voor de zege en dan worden ze verslagen. Alle emoties komen eruit en in de cockpit zie je niet alles."

Risico

Wolff geeft aan dat de risico's zeker niet uit de lucht kwamen vallen, sterker nog ze waren ingecalculeerd. De Oostenrijkse teambaas was er dan ook duidelijk over: "We hebben het vanochtend besproken. We dachten echt: nemen we een risico voor de zege? Ja, we wilden risico's nemen voor de zege. Hij had mediums die vijf rondjes ouder waren en de positie vasthouden was de juiste beslissing. Uiteindelijk lukte het niet. Ik win liever dan dat ik tweede en derde word."