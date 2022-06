Horner reageert op woedende Wolff: "Die meeting was een beetje jammer"

In Canada draaide het voorafgaand de race maar op één begrip: porpoising. Vlak voor het raceweekend kwam autosportfederatie FIA met een statement naar buiten waarin men meldde dat er maatregelen worden genomen om porpoising tegen te gaan. Vooral het team van Mercedes was hier zeer tevreden mee.

De Duitse renstal kampt al het gehele seizoen met porpoising-problemen en ze lobbyden dan ook voor een oplossing. Het gelobby viel te begrijpen, het zorgde immers voor fysieke problemen bij hun coureurs en het zorgde voor een achterstand op de concurrentie. Maar in Canada zette Mercedes kwaad bloed bij die concurrentie. Ze verschenen vrijdag op het circuit met een extra stang ter ondersteuning van de vloer. Volgens de andere teams was die wel een zeer snelle reactie en een protest lag op de loer.

Meeting

Mercedes verwijderde de stang en Mercedes-teambaas Toto Wolff was op zijn zachtst gezegd not amused. Wolff sprak zich woest uit in de media en reageerde tevens nogal fel in een meeting met teambazen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageerde met een glimlach tegenover de internationale media: "Die meeting, ja dat was een beetje jammer. Ik moet op mijn woorden letten want ik weet hoe de pers is! In ieder geval, Ferrari deelde hun standpunt over de Technical Directive (TD) en Toto voert campagne voor een verandering van de regels."

Ironisch

Horner begrijpt de reactie van Wolff niet echt. De Brit, die vorig seizoen regelmatig botste met Wolff, is niet te spreken over Wolffs 'campagne': "Het is allemaal een beetje ironisch want in Canada zagen zijn auto's er snel uit tijdens de race. Dat gebeurde zonder dat ze veel stuiterden. Ik denk dat het hem duidelijk is gemaakt dat de problemen bij hen liggen en dat het niet een probleem voor iedereen is."

Invullen

Wolff beweerde tevens dat er bij elk team wel een coureur was met fysieke klachten veroorzaakt door porpoising. Horner ontkende dit en ergert zich vooral aan de vrijdagse introductie van het nieuwe onderdeel van Mercedes. De Brit is zeer fel: "Er is met deze dingen een proces om ze te introduceren. De introductie van die tweede stang was vooral erg teleurstellend. Je moet zoiets bespreken in een technische werkgroep omdat je moet voorkomen dat het een voordeel is voor een renstal. Mercedes kwam als enige met die update, dus tja...jullie kunnen het zelf wel invullen."