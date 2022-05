FIA geeft Hamilton uitzonderingspositie en mag voorlopig met sierraden racen

Lewis Hamilton heeft een vrijstelling van twee races gekregen om te voldoen aan het sieradenverbod van de FIA ​​na een ontmoeting met de medische staf van de FIA ​​op vrijdag. FIA-racedirecteur Niels Wittich herinnerde de coureurs er vrijdag aan dat vanaf dit weekend tijdens de Miami Grand Prix sieraden en ondergoed beide deel zouden uitmaken van de controle die gehouden zal worden.

In zijn aantekeningen schreef hij dat het dragen van sieraden onder brandwerende kleding de bescherming kan verminderen, terwijl het ook medische interventies kan belemmeren.

Dat zette hem op ramkoers met Hamilton, die altijd is uitgedost met piercings en ringen. De Mercedes-coureur daagde de FIA uit toen hij vrijdagochtend in Miami tegenover de media stond en zei: "Als ze me stoppen, dan zij het zo. We hebben een reservecoureur."

Later verwijderde hij echter zijn oorbellen voordat hij een vrijstelling voor twee races kreeg voor zijn neusknopje. Volgens berichten heeft de zevenvoudig wereldkampioen een ontmoeting gehad met de FIA ​​en de medische afgevaardigden om de zaak te bespreken en, aangezien hij bewees dat hij niet in staat is om op zijn minst een neusknop te verwijderen, kreeg hij tot de Grand Prix van Monaco de tijd om volledig de regels naleven.

Craig Slater van Sky Sport zegt hierover: "Er volgen verdere besprekingen tussen coureurs, teams en de FIA ​​om te zien of de regels zelf kunnen worden gewijzigd. Als de coureurs bijvoorbeeld aan de FIA ​​kunnen bewijzen dat hun sieraden veilig zijn."

Hamilton had eerder verklaard dat hij bereid zou zijn om een ​​verklaring van afstand te ondertekenen om de verantwoordelijkheid weg te nemen van de FIA ​​om door te gaan met racen met zijn piercings. De coureur heeft het gevoel dat de Formule 1 grotere problemen heeft dan wat de coureurs dragen.