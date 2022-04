Marko waarschuwt Ferrari en loopt Verstappen: "Hij reed een superieure race"

Na een lastige seizoenstart nam het team van Red Bull Racing afgelopen weekend sportief revanche. De Oostenrijkse renstal zag dat coureurs Max Verstappen en Sergio Perez afgelopen weekend in Imola boven zichzelf uitstegen. Verstappen won de race voor Perez, dat was echter niet het enige succes van het weekend.

Verstappen was immers ook de snelste in de sprint en pakte op vrijdagavond de pole position. Het was een ongekend succes voor Verstappen en Red Bull, ze zijn weer helemaal terug in het duel om de leidende WK-positie. Concurrent Ferrari faalde voor het thuispubliek in Imola op pijnlijke wijze. Carlos Sainz werd in de eerste ronde ongelukkig aangetikt door Daniel Ricciardo waardoor hij uitviel. Charles Leclerc leek de schade beperkt te houden voor Ferrari tot dat ook bij hem het noodlot toesloeg. De Monegask spinde in de slotfase en beschadigde zijn wagen. Uiteindelijk kwam hij als zesde over de finish.

Broodnodig

Bij Red Bull was men in zijn nopjes met de prestaties in Imola én de tegenvallende prestatie van Ferrari. Teamadviseur Helmut Marko was heel erg enthousiast en zag dat zijn coureurs na tegenslag opstonden. De Oostenrijkse adviseur sprak zijn enthousiasme uit tegenover Sport1: "Na de uitvalbeurten in Bahrein en Australië was dit het broodnodige antwoord. Wij wisten dat we de snelheid hadden. Als we puur naar de cijfers kijken, dan staan we nog steeds achter op Ferrari. Maar we wisten wel dat we dichterbij zouden komen. In Imola klopte alles en maakte Ferrari fouten onder druk."

Leclerc

Marko zag, net als de rest van de wereld, dat WK-leider Leclerc op pijnlijke wijze in de fout ging in Imola. De Monegaskische Ferrari-coureur reed op podiumkoers en verloor kostbare punten. Marko heeft er wel een verklaring voor: "Hij heeft nog geen wereldtitel gepakt en daardoor is de druk bij hem groter. Bij een thuisrace is die druk nog veel groter. Het blijft spannend. Ferrari is echt sterk en wij moeten op volle kracht blijven doorwerken. Nu kunnen we wel wat optimistischer zijn. Als we er voor zorgen dat Ferrari tot de limiet gaan dan zal het niet altijd soepel gaan bij hen."

Verstappen

Waar men de mist in ging bij Ferrari, stond regerend wereldkampioen Verstappen op. De Nederlander won zijn tweede race van het seizoen en kreeg rugdekking van Perez, tot grote tevredenheid van Marko. "Max reed echt een superieure race met enorm veel zelfvertrouwen. Hij noteerde de snelste ronde, hij pakte pole en hij won de sprintrace. Hij ging aan de leiding van de start tot de finish. Ik weet niet of iemand dat ooit eerder heeft gedaan. Ik zou niet zeggen dat hij nerveus is, nu is zijn soevereiniteit terug. Als we goede balans hebben en de banden niet slijten, dan haalt Max alles uit de auto. Er blijft wel altijd ruimte voor verbetering."