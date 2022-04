Vanaf 2023 zes sprintraces en verplichte helm-cam

De FIA heeft met de renstallen nieuwe regels afgesproken voor 2023 en later. Zo wordt het aantal sprintraces van drie naar zes uitgebreid. Ook draagt elke coureur volgend jaar een helm-cam en zijn de plannen voor de nieuwe motorregels nogmaals medegedeeld die in 2026 ingaan. Hieronder de belangrijkste punten uit het FIA-statement.

Sprintraces

De Formule 1 en de teams voorstander van een uitbreiding naar zes evenementen voor het seizoen 2023, met hetzelfde format.

Motoren

De belangrijkste doelstellingen van de volgende generatie Formula 1 Power Units, die vanaf 2026 ingaan zijn eerder gepresenteerd en gecentreerd.

- Het spektakel behouden - de 2026 Power Unit zal vergelijkbare prestaties leveren als de huidige ontwerpen, gebruikmakend van krachtige, hoogtoerige V6-interne verbrandingsmotoren en het vermijden van overmatige prestatiedifferentiatie om betere racebaarheid mogelijk te maken.

- Milieuduurzaamheid - de 2026 Power Unit zal een toename van de inzet van elektrisch vermogen tot 50% omvatten en een 100% duurzame brandstof gebruiken. Financiële duurzaamheid – het doel is om de totale kosten voor concurrenten te verlagen met behoud van de geavanceerde technologische showcase die de kern vormt van de Formule 1.

- Aantrekkelijk maken voor nieuwe Power Unit-fabrikanten - de voorschriften zijn bedoeld om het voor nieuwkomers mogelijk en aantrekkelijk te maken om op een competitief niveau deel te nemen aan de sport.

Helmet-cam

Na het testen van de nieuwste generatie helmcamera's tijdens recente evenementen, zijn ze een groot succes gebleken en hebben ze aanzienlijke positieve feedback van fans gegenereerd als een waardevolle aanvulling op de uitzending van Grands Prix. Daarom werd voorgesteld en unaniem goedgekeurd om het technisch reglement van 2023 bij te werken, waarbij het gebruik van deze helmcamera's voor alle bestuurders vanaf 2023 verplicht wordt gesteld.

Banden

Vermindering van het bandengebruik. De Commissie stemde unaniem in met een proef om de toewijzing van banden van 13 sets naar 11 te verminderen tijdens twee evenementen in het seizoen 2023. Dit zal worden gedaan om de impact van de vermindering van de toewijzing van banden te evalueren, met de algemene bedoeling om in de toekomst over te gaan op een duurzamer gebruik van banden.