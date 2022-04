Hamilton terneergeslagen na nieuwe worsteling: "Proberen onszelf te verbeteren"

De sprintrace in Imola was een volgend hoofdstuk in het rampzalige seizoen van regerend constructeurskampioen Mercedes. Lewis Hamilton en George Russell startten allebei buiten de top tien maar in de sprint konden ze nauwelijks iets goed maken. Russell kwam als elfde over de streep en voor Hamilton was het nog erger.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen moest slechts genoegen nemen met de veertiende plek, zijn achterstand op racewinnaar Max Verstappen was een dikke 41 seconden. Het betekent dat Hamilton morgen weer een inhaalrace moet gaan rijden en dat een teken van herstel nog zeer, zeer ver weg is. Wederom een pijnlijk moment voor de Brit.

Achtergrond

Na afloop van de kwalificatie meldde de teleurgestelde Britse coureur zich voor de camera's van de internationale pers. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sports probeerde hij er nog wat van te maken: "We hebben data om de auto naar voren te stuwen. Er wordt op de achtergrond keihard doorgewerkt maar dit is wat het is, dit is wat wij tot onze beschikking hebben. We hebben het dit jaar niet aan het juiste eind maar iedereen doet zijn best om dit te herstellen."

Kampioenschap

Hamilton benadrukt nogmaals dat iedereen heel erg hard doorwerkt om weer tot de gewenste resultaten te komen. Hij realiseert zich dat een recordbrekende achtste wereldtitel echt ver uit zicht is: "We vechten niet voor het wereldkampioenschap, we vechten om deze auto te kunnen begrijpen. We proberen onszelf te verbeteren en progressie te boeken tijdens dit seizoen. Dat is echt alles waar we nu op kunnen hopen."