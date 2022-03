'Grand Prix Las Vegas wordt woensdag aangekondigd, race op zaterdag'

Het hangt al geruime tijd in de lucht maar het lijkt erop dat het snel werkelijkheid gaat worden: de Grand Prix van Las Vegas. Het is duidelijk dat de Formule 1 aan populariteit aan het winnen is in Amerika en Formule 1-eigenaar Liberty Media lijkt dan ook in te zetten op deze markt.

Meerdere media melden dat men woensdag het nieuws wereldkundig gaat maken. De nieuwe race zou volgend jaar al op de kalender verschijnen. Dat zou betekenen dat de koningsklasse van de autosport volgend jaar drie keer gaat racen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Grand Prix in Austin is immers een vastigheid op de kalender en vanaf dit seizoen komt daar ook de Grand Prix van Miami bij. Deze race wordt verreden om het Hard Rock Stadium heen.

Morgen komt men dus naar alle waarschijnlijkheid met het Las Vegas-nieuws. Het lijkt erop dat het een heel erg bijzonder weekend gaat worden. De doorgaans goed ingevoerde journalist Joe Saward meldt namelijk dat de race op 24 november 2023 wordt verreden. Opvallend genoeg is dat een zaterdag, de eerste dag van het Thanksging-weekend. Volgens Saward wordt de race op zaterdagavond lokale tijd verreden. Dat is dan op zondagochtend Europese tijd.