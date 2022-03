Hamilton vindt podium geen geluk: "Onze betrouwbaarheid is beter"

Mercedes begon zonder al te grote verwachtingen aan de seizoensopener in Bahrein. De regerend constructeurskampioen zag dat ze snelheid te kort kwamen en die vrees werd werkelijkheid tijdens de kwalificatie. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell kwamen er niet aan te pas maar op zondag was er wel succes.

Hamilton en Russell profiteerden in de race van de problemen bij anderen. Door de uitvalbeurten van de Red Bull-bolides van Max Verstappen en Sergio Perez kon Hamilton alsnog het podium beklimmen. Het was een verrassing voor velen aangezien niemand überhaupt rekening had gehouden met de Brit en zijn team, het snelheidsverschil is veel te groot voor een serieuze aanval.

Betrouwbaarheid

Hamilton ziet zijn derde plek niet zozeer als een gelukkige meevaller. De zevenvoudig wereldkampioen liet op de persconferentie voor de top drie weten: "Momenteel vechten we op het gebied van performance niet met deze gasten. Dit is echter geen schadebeperking maar echt een goed resultaat. Natuurlijk hadden we geluk maar we hebben het uiteindelijk beter gedaan, onze betrouwbaarheid is beter. Dus ik wil het niet echt geluk noemen, ik denk dat dit komt door het harde werk."

Fundamenteel probleem

Toch toont Hamilton zich ook een realist. De Britse Mercedes-coureur weet dat men er met alleen betrouwbaarheid nog lang niet is. "De snelheid op de rechte stukken is zowel bij Ferrari als bij Red Bull hoog. Ook hun performance in de bochten is anders dan die van ons. De auto was heel lastig te besturen maar het kan altijd slechter. Dus ik hoop dat we een aantal dingen kunnen verbeteren voor de volgende race. Maar het is een fundamenteel probleem en ik denk dat het wel wat langer duurt om het te regelen."