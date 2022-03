Wolff realistisch: "We zijn het derde team op de grid"

Mercedes was tot vorig jaar de te kloppen ploeg maar nu is de Duitse renstal van de apenrots gevallen. In de kwalificatie in Bahrein konden ze amper in de buurt komen van de teams van Red Bull en Ferrari. Het was een pijnlijke vertoning want Lewis Hamilton en George Russell moesten tijd toegeven.

Hamilton beperkte de schade nog enigszins en noteerde een vijfde tijd. Voor Russell waren de rapen al helemaal gaar, hij kwam niet verder dan een negende tijd. Teambaas Toto Wolff is na afloop van de kwalificatie redelijk kalm tegenover Sky Sports: "Ik denk dat we momenteel realistisch moeten zijn over onze performance, we zijn het derde team op de grid. Lewis heeft de auto zover gekregen en misschien waren de prestaties van de George de laatste keer bij ons nogal misleidend."

Drag

Ook de Power Units zijn een rede tot zorg voor de Oostenrijkse Mercedes-teambaas. Wolff maakt zich vooral zorgen over de performance van zijn krachtbronnen: "Het is heel erg lastig om op dit punt een oordeel te vellen. We rijden met meer drag en volgens de data rijden we met meer drag dan de rest. Je ziet dan ook dat wij op het rechte stuk veel tijd verliezen."