Verstappen tevreden na eerste vrijdag: "Morgen kijken wat de motorstanden doen"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is vandaag begonnen aan het seizoen waarin hij zijn titel gaat verdedigen. De Nederlandse Red Bull-coureur kan na twee trainingen in Bahrein zeer tevreden zijn. Tijdens de eerste training noteerde hij een vijfde tijd maar in het kunstlicht was hij tijdens VT2 de snelste van iedereen.

Verstappen was de snelste van de twee Red Bulls, teamgenoot Sergio Perez was steeds was langzamer. Opvallend genoeg gaf Verstappens rivaal Lewis Hamilton ook veel tijd toe. De Brit was overduidelijk niet tevreden en vormde in ieder geval op de vrijdag geen gevaar voor Verstappen. Wel waren de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz zeer snel tijdens de trainingen.

Goede dag

De Nederlandse coureur was na afloop van de trainingen een tevreden man in Bahrein. Hij sprak zich al snel uit tegenover zijn eigen website: "We hadden een goede dag. We hebben vandaag een paar dingen uitgeprobeerd op de auto en die pakten goed uit. Daar ben ik blij mee. Zowel de korte als de lange run ging goed, ze waren heel erg positief. Maar je kunt wel zien dat Ferrari er goed bijzit."

Motorstanden

Verstappen wil echter nog niet te hard van stapel lopen en houdt voor de dag van morgen nog een slag om de arm. Hij wil nog geen te grote voorspellingen doen: "Morgen moeten we kijken wat iedereen met de motorstanden gaat doen. Ik denk dat niemand nog gereden heeft met de motorstand die ze gaan gebruiken tijdens de kwalificatie van morgen."