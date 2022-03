Norris ziet Red Bull als favoriet: "Maar Ferrari zit hun op de hielen"

Vandaag staan de eerste vrije trainingen van het jaar op het programma in Bahrein. Op het circuit in de woestijn zal de wereld vandaag voor het eerst een idee krijgen van de slagvolgorde. Tijdens de wintertests leek het erop dat Ferrari het gat met Red Bull Racing en Mercedes aardig dicht had gereden.

De Italiaanse renstal doet er zelf echter alles aan om de favorietenrol bij de concurrentie neer te leggen. Toch lijkt het erop dat ze dit weekend de degens kunnen kruisen met de topteams van Red Bull en Mercedes. Zekerheid is er echter nog niet maar zelfs de coureurs van andere teams wijzen in Italiaanse richting.

Bagatelliseren

Ook McLaren-coureur Lando Norris denkt dat Ferrari de sprong naar voren heeft gemaakt. De populaire Brit kijk in gesprek met de BBC in zijn glazenbol: "Ik zou momenteel voor Red Bull gaan maar Ferrari volgt zeker weten op zeer korte afstand. Zelf doen ze er alles aan om de resultaten te bagatelliseren. Maar ze rijden al sinds de eerste rondes in Barcelona praktisch aan de top."

Benzine

Norris ziet Ferrari niet als de absolute topfavoriet.. De Britse McLaren-coureur wijst daarvoor in Oostenrijkse richting, al is niets zeker. "Pas tijdens de laatste testdag kwam Red Bull op de proppen met een aantal nieuwe onderdelen waardoor ze een kleine stap voorwaarts zetten. Maar misschien reed Ferrari op dat moment met een beetje meer benzine waardoor ze er wat minder goed uitzagen."