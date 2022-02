Chandhok vindt het te drastisch op kampioenschap terug te draaien

Afgelopen week maakte de FIA bekend stappen te nemen na de discutabele seizoenfinale in Abu Dhabi. Wedstrijdleider Michael Masi nam daar enkele veelbesproken beslissingen waardoor Max Verstappen zich uiteindelijk ten koste van Lewis Hamilton tot wereldkampioen kroonde. De discutabele race heeft grote gevolgen voor de sport.

Afgelopen week maakte FIA-president Mohammed Ben Sulayem bekend dat men enkele verregaande maatregelen had genomen. In een toespraak maakte hij bekend dat wedstrijdleider Masi een functie elders krijgt binnen de FIA. Hij wordt opgevolgd door Niels Wittich en Eduardo Freitas, dit duo zal elkaar afwisselen. Daarnaast gaat men met een soort VAR-systeem werken om de wedstrijdleiding te ondersteunen.

Radicale gedachte

Sommigen willen dat de FIA veel verder gaat met maatregelen. Enkelingen roepen de autosportfederatie namelijk op om de titel van Verstappen alsnog terug te draaien. Het is een radicale gedachte en er is dan ook weinig steun voor. Voormalig coureur en huidig analist Karun Chandhok is het er bijvoorbeeld helemaal niet mee eens. Tegenover zijn werkgever Sky Sports spreekt hij zich uit: "Ik geloof niet dat de resultaten moeten worden teruggedraaid."

Wereldkampioen

Chandhok is van mening dat er teveel onduidelijkheid is om dat resultaat terug te draaien. De Indiër vindt dan ook dat het uit de lucht gegrepen is: "Ik denk dat er teveel variabelen betrokken zijn bij het proces. Het is lastig om te zeggen of Lewis honderd procent zeker wereldkampioen was geworden als de gelapte auto's waren gebleven waar ze waren. Ik denk niet dat je dat echt kan gaan zeggen."