Russell onthult nieuw helmontwerp

George Russell zal aankomend seizoen voor het eerst als plaatsnemen in de Mercedes als fulltime-coureur. In 2020 mocht hij immers al een weekendje invallen maar nu is het tijd voor het echter werk. Later deze week onthult hij samen met zijn nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton zijn nieuwe wagen. Eerst deelt hij echter een andere kleurstelling met de wereld.

De afgelopen jaren reed Russell rond met een overwegende rode helm. Aankomend seizoen ziet zijn helm er echter net ietsje anders uit. Hij kiest dit jaar namelijk voor een overwegend zwarte helm met rode accenten. Hij laat zijn voormalige rode helmontwerp achter zich en daarvoor heeft hij een duidelijke reden. Russell is namelijk van mening dat een rode helm in een Mercedes men doet denken aan Michael Schumacher en hij wil dat respecteren.