Mercedes deelt sneakpeak en bewijs van voltooide crashtest

Afgelopen weekend kwamen Italiaanse media met het nieuws dat zowel Red Bull Racing als Mercedes waren gezakt voor de verplichte crashtest van de FIA. Red Bull zweeg maar Mercedes ontkende het verhaal stellig, ze zeiden zelfs dat de test al lang en breed gehaald was.

Mercedes zet dit statement nu kracht bij op social media. Het Duitse team deelt een foto van de wagen waarop een stickertje zichtbaar is. Op het stickertje staat de tekst 'F1W13-01'. Bij de foto schrijft Mercedes dat de homologatie al op 13 januari is voltooid. Dit zou betekenen dat de crashtest al lang en breed gehaald is.