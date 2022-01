Silverstone wil niet meewerken aan verbannen vliegshows

Vorige week werd duidelijk dat de Formule 1 de traditionele flypasts rondom de races aan banden wil leggen. De vliegtuigen zouden niet meer passen bij de groene ambities van de sport en daarnaast zouden ze ook teveel bijdragen aan militair machtsvertoon. Echter staan de organisaties van enkele races niet te popelen om de vliegtuigen te verbannen.

Bij veel wedstrijden is het een normaal ritueel, stuntvliegers of straaljagers die het publiek vermaken vlak voor de wedstrijd. In bijvoorbeeld Monza en Silverstone is het jaarlijkse kost. De organisaties van deze twee races hebben dan ook niet de intentie om mee te werken aan de plannen van de hoge heren van de Formule 1.

Militair

In Monza is men niet van plan om de vliegshow aan banden te leggen. Op Silverstone gaat men er zelfs vanuit dat de Red Arrows gewoon zullen blijven vliegen. Ze gaan er namelijk vanuit dat deze vliegeniers niet onder militaire vliegtuigen vallen en daarom gewoon de lucht in kunnen. Het circuit heeft zelfs een officieel statement naar buiten gebracht waarin ze nogal duidelijk hun punt naar voren brengen.

Geschiedenis

Men geeft aan dat de Red Arrows officieel het Aerobatic Team zijn van de Royal Air Force. Ze geven dan ook aan dat dit helemaal geen militaire tak is en dus gewoon door mag gaan. Daarnaast geven ze ook duidelijk aan dat het onderdeel is van hun geschiedenis en dus niet gaat verdwijnen. Het is afwachten of de Formule 1 nu de maatregelen gaat aanscherpen.