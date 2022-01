Perez duidelijk over Red Bull-doel: "Van overtuigd dat ik hier wereldkampioen kan worden"

Sergio Perez beleefde een redelijk eerste jaar bij Red Bull Racing. De Mexicaan vond tegen het einde van het seizoen zijn draai en bewees zijn werkgever meerdere malen een dienst met prima resultaten. Het is overduidelijk dat Perez op zijn plek is bij de Oostenrijkse renstal.

Perez kreeg vorig seizoen al snel contractverlenging. Toentertijd zorgde dat voor veel opgetrokken wenkbrauwen, zijn resultaten waren toen immers niet bepaald om over naar huis te schrijven. Toch vond de teammaat van Max Verstappen daarna het heilige vuur en reed hij enkele topraces. Het was duidelijk dat hij zich steeds meer en meer op zijn plek begon te voelen.

Genieten

De Mexicaan prijst bij elke mogelijkheid die hij krijgt zijn werkgever de hemel in. Ook in de podcast 'The Edge' deelt hij zijn tevredenheid: "Ik geniet echt van het werken met dit team. Red Bull is een enorm bedrijf. Het is veel werk vergeleken met mij vorige teams. Maar ik geniet ervan. Het voelt alsof ik een belangrijk onderdeel ben."

Wereldkampioen

Ook de samenwerking met teamgenoot Verstappen verloopt naar wens voor Perez. Ook hier heeft hij niets anders dan complimenten klaarstaan: "Ik werk goed samen met Max, de engineers en met het gehele team. Ik ben hier omdat ik er heilig van ben overtuigd dat ik hier wereldkampioen kan worden. Ik ben Red Bull dankbaar dat ze mijn contract hebben verlengd."