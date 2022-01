Alpine CEO spreekt duidelijke taal: "Zouden natuurlijk blijer zijn met snellere auto"

De nieuwe regels voor het aankomende seizoen kunnen zomaar positief uitpakken voor sommige teams. Alpine is één van die ploegen en de Franse renstal wil dan ook toeslaan in 2022. Het afgelopen jaar verliep redelijk voor het team, Fernando Alonso kende een voltreffelijk comeback-jaar en Esteban Ocon won verrassend in Hongarije.

Bij Alpine wisten ze afgelopen seizoen al snel waar ze aan toe waren. De topteams van Mercedes en Red Bull Racing waren overduidelijk sneller en ook de teams van McLaren en Ferrari waren al snel uit het zicht. Het Franse team presteerde uiteindelijk naar behoren en daar waren ze maar wat blij mee.

Snellere auto

Alpine CEO Laurent Rossi was dan ook in zijn nopjes met het uiteindelijke resultaat. Toch blijft de CEO zijn kritische zelf. In gesprek met RACER spreekt Rossi zich uit: "Vanzelfsprekend zouden we blijer zijn als we een snellere auto hadden. Voor deze auto is het het einde van een tijdperk en we hebben veel geleerd. We hebben de losse eindjes aan elkaar geknoopt."

Topkwaliteit

Rossi weet dan ook wat er nodig is om de resultaten naar een hoger niveau te tillen. Hij deelt zijn visie dan ook heel graag met de rest van de wereld: "Ik heb het team regelmatig uitgelegd dat het de details zijn die er toe doen. Zelfs als de auto zelf niet snel is moet de rest van topkwaliteit zijn."