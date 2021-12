Newey overleefde fietsongeval ternauwernood

Red Bull-ontwerper Adrian Newey maakte in augustus een fietsongeluk mee en was daardoor een langere periode niet te zien aan de pitmuur van zijn team.

Over de ernst en toedracht was niet veel naar buiten gebracht, maar volgens de vrouw van Newey overleefde haar man het ongeval ternauwernood. Dat zei ze op haar eigen Twitter-account.

In een boodschap over de 63ste verjaardag van Newey zei de echtgenote: "Hij zit niet op sociale media. Erg wijs van hem! Maar na het jaar dat we hebben gehad, geef ik hem publieke aandacht. In augustus kwam ik dicht bij het verlies van de liefde van mijn leven na zijn fietsongeluk. Meerdere schedelbreuken - om vervolgens binnen tien dagen na zijn craniotomie op een virtuele pitmuur van de Dutch Grand te zitten, toont zijn kracht en gedrevenheid. Zijn herstel was ronduit wonderbaarlijk. Dus deze verjaardag voelt extra speciaal. Gefeliciteerd met je verjaardag, Adrian"