Problemen voor Zandvoort? Stikstofcijfers mogelijke onjuist

Het circuit van Zandvoort heeft mogelijk een groot probleem. De thuishaven van de Grand Prix van Nederland komt mogelijk in nogal grote problemen met enkele belangrijke vergunningen. De berekeningen van de stikstofuitstoot kloppen mogelijk niet en dat kan zomaar verregaande gevolgen hebben voor het circuit in de Noord-Hollandse duinen.

Toen het circuit in 2019 begon met belangrijke werkzaamheden was daar een vergunning voor nodig. Om deze vergunning te ontvangen moesten er berekeningen worden gemaakt over de stikstofuitstoot. Dagblad Trouw en EenVandaag hebben een rapport ingezien waaruit blijkt dat er mogelijk enkele zaken niet kloppen bij de berekeningen.

Duingebied

Als het daadwerkelijk zo is dat de berekeningen niet kloppen, dan kunnen de problemen niet te overzien zijn. Het legendarische circuit ligt namelijk tegen een beschermend duingebied aan. Een belangrijke vereiste van de vergunning is dat er niet meer stikstof neerdwarrelt in het beschermende gebied dan nu het geval is.

Hybridemotoren

Daarnaast is het ook haast onmogelijk om een vergelijking te trekken met een vergunning die in 1997 werd vergeven. Het is immers zo dat er haast geen cijfers bestaan over de uitstoot van raceauto's. De Formule 1 rijdt dan wel met hybridemotoren, de hoeveelheid uitstoot is nooit duidelijk geworden.

Deskundigen

Al geruime tijd lopen er dan ook al verschillende rechtszaken tegen het circuit. Meerdere natuurorganisaties zijn naar de rechter gestapt en er werden deskundigen ingeschakeld. Deze deskundigen moesten de details van de stikstofberekeningen beoordelen. Het lijkt er nu dus op dat de deskundigen hun rapport afhebben en dat kan Zandvoort in de problemen brengen.