Albers komt terug op Silverstone crash: "Hebben hier allemaal een oranje bril op"

Het afgelopen Formule 1-seizoen was een soort film. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een bizar duel uit. De twee gaven elkaar een jaar lang geen centimeter ruimte en vonden elkaar dan ook regelmatig op de baan. Enkele keren crashten de twee dan ook samen.

De eerste keer dat de twee coureurs elkaar raakten was op Hamiltons thuisterrein Silverstone. Verstappen en Hamilton vochten in de allereerste ronde een stevig duel uit. In de spectaculaire Copse Corner ging het echter helemaal mis. Hamilton raakte Verstappen en de Nederlander vloog op volle snelheid de bandenstapel in. Hamilton werd bestraft maar wist alsnog te winnen, Verstappen moest op zijn beurt naar het ziekenhuis.

Oranje bril

Veel kenners zijn van mening dat de straf voor Hamilton meer dan terecht was. Oud-coureur en aankomend Viaplay-analist Christijan Albers is het er echter niet mee eens. In RTL GP Magazine deelt hij zijn visie: "We hebben hier allemaal een oranje bril op. Tijdens de sprintrace was Lewis er al een aantal keer voorbij en Max is nou eenmaal een wat agressievere coureur."

Liften

De voormalig Minardi-coureur denkt dan ook dat de schuld wel bij Verstappen lag. Hij vervolgt zijn onderbouwing: "In Copse zie je dat hij vóór Max rijdt. Sorry hoor, maar als je echt goed gaat kijken zie je dat hij er met zijn neus voor zit. Lewis ging liften en Max houdt gewoon vol het gas erop. Ik kan je zeggen dat Max het nooit had gehaald."