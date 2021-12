Kravitz speculeert: "Mercedes vreest dat Max een crash gaat veroorzaken"

Dit weekend barst de finale van de titelstrijd helemaal los. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben evenveel punten en zullen het publiek trakteren op een zinderende ontknoping van hun duel. De verwachtingen zijn hoog gespannen maar er heerst ook een soort angst onder enkele kenners.

Vooral in Engeland vreest men dat de titelstrijd wordt beslist door een crash. De twee titelkemphanen geven elkaar immers geen enkele centimeter ruimte en gaan tot het uiterste. In Jeddah werd dat weer eens duidelijk zichtbaar toen de twee elkaar van de baan duwden en elkaar raakten.

Kras

Bij het Britse Sky Sports speculeert men over een mogelijke titelbeslissende crash. Pitreporter Ted Kravitz gelooft er in ieder geval niets van. Hij deelt zijn visie met zijn werkgever: "Ik denk niet dat hij het gaat doen want het laat een kras achter op zijn carrière. Net als bij het incident tussen Michael Schumacher en Damon Hill in 1994."

Wel denkt Kravitz dat ze bij Mercedes nogal bang zijn. De verslaggever deelt zijn bevindingen maar al te graag met de buitenwereld: "Mercedes vreest dat Max een ongeval zal veroorzaken met Lewis om het wereldkampioenschap te gaan beslissen."