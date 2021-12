Masi benadrukt dat FIA punten mag afnemen bij onsportief gedrag

Het is overduidelijk dat de titelstrijd in Abu Dhabi op spannende wijze zal worden beslist. Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen elkaar bestrijden met alles wat ze in zich hebben. Men vreest dat dit op een redelijk onsportieve manier kan gebeuren, ook bij de wedstrijdleiding zijn ze zich hiervan bewust.

Race director Michael Masi en zijn werkgever autosportfederatie FIA werden de afgelopen week heftig bekritiseerd. De wedstrijdleider benadrukt vlak voor het weekend maar eens dat hij er vol bovenop gaat zitten. Hij waarschuwt zelfs dat hij draconische maatregelen kan nemen.

Event Notes

In zijn event notes legt hij eventjes zeer duidelijk de nadruk op het feit dat de FIA punten van coureurs mag afnemen als ze zich op een bepaalde manier onsportief gedragen op de baan. Het is overduidelijk dat dit een waarschuwing is aan het adres van titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Senna-Prost

De regel wordt in de praktijk vrijwel nooit uitgevoerd. Maar de FIA geeft met het benoemen van deze specifieke regel maar eens aan dat een Senna-Prost achtige crash grote gevolgen kan hebben. Verstappen kan het meeste voordeel halen uit een dubbele uitvalbeurt. Hij heeft immers meer overwinningen behaald dan zijn rivaal Hamilton. Als de twee eindigen met evenveel punten is het aantal winstpartijen het eerst waar naar gekeken wordt.