Amnesty roept Verstappen op zich uit te spreken over mensenrechtensituatie Saoedi-Arabië

Dit weekend staat de Grand Prix van Saoedi-Arabië op het programma. Het is de eerste keer dat de Formule 1 een race gaat rijden in het spraakmakende land. Saoedi-Arabië staat immers niet bekend als een land waar mensenrechten heel erg goed worden nageleefd.

Toen de Formule 1 aankondigde dat ze gingen racen in Saoedi-Arabië barstte er een bom los. De kritiek was niet mals en veel mensen waren woest op dit besluit. In Saoedi-Arabië is vrijheid immers niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en zijn de vrouwenrechten heel erg zwak. Men beschuldigde het Saoedische regime dan ook van sportswashing. Dit betekent dat een land een groot sportevenement gebruikt om hun imago op te poetsen.

Regenbooghelm

Het was dan ook de vraag hoe de coureurs hierop zouden reageren. Tegenwoordig houden veel coureurs zich immers met grote maatschappelijke vraagstukken bezig en zijn er meerdere campagnes voor gelijkheid opgezet. Vooral regerend wereldkampioen Lewis Hamilton is zeer uitgesproken op dit gebied. Hij heeft in ieder geval besloten om in Jeddah zijn regenbooghelm weer te dragen, wat hij ook al in Qatar deed.

Amnesty

Zijn concurrent Max Verstappen houdt zich afzijdig in deze discussie. Dat is een doorn in het oog van de Nederlandse afdeling van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De organisatie heeft Verstappen een brief gestuurd maar heeft tot op heden geen antwoord ontvangen.

Impact

Amnesty wil Verstappen graag bijpraten over de situatie in Saoedi-Arabië. In het Algemeen Dagblad spreekt de mensenrechtenorganisatie zich uit: "Natuurlijk is het niet zijn keuze geweest om daar te gaan racen. Als ze het nieuws een beetje volgen dan weten ze van de mensenrechtensituatie daar. Daar zullen ze ongetwijfeld vragen over krijgen. Als je dan goed geïnformeerd bent, dan kan je impact maken. Wat ons betreft ligt de bal niet alleen bij Max maar bij alle coureurs."