Gasly ziet AlphaTauri nog wel als vijfde team eindigen in WK-stand

Pierre Gasly bestuurt de zevende bolide die zondagmiddag in Sao Paulo over de finish komt tijdens de Braziliaanse Grand Prix. De Franse AlphaTauri-coureur is opgewekt na zijn puntenfinish. Het team van AlphaTauri staat nu op een gedeelde vijfde stek in het WK voor constructeurs.

Hevige strijd in het middenveld

Alpine en AlphaTauri verzamelden allebei tot nu toe 112 WK-punten. Pierre Gasly denkt dat zijn team die strijd wel moet kunnen winnen. Er staan nog drie raceweekenden op de kalender dit jaar en Gasly hoopt de sterke vorm daarin voort te kunnen zetten. Op Interlagos wist hij de beide Alpines in te halen waardoor de teams nu op gelijke hoogte staan. Gasly leverde een harde strijd in het middenveld. Na een vroeger stop kon hij met vers rubber aanvallend in de opmars naar voren. Die strategie pakte goed uit.

Tsunoda in de hoek

Teamgenoot Yuki Tsunoda kwam beduidend minder glansrijk uit de verf: de Japanner raakte Lance Stroll en gaf de Canadees ervan de schuld. Er was flinke schade aan de AlphaTauri, waarna Tsunoda naar de pitstraat moest. Naast de schade kreeg Tsunoda ook nog eens een forse draai om zijn oren van de wedstrijdleiding. De stewards straften Yuki door hem een tijdstraf van tien seconden te geven, waarmee hij hoofdzakelijk als veroorzaker werd aangewezen voor de ellende in de eerste bocht.

"Geen eitje"

Gasly is ondertussen blij met zijn zevende positie. "Ik ben echt blij. Het was een hele intense race en wij kunnen ons gelukkig prijzen met vandaag. Er waren hele toffe gevechten, met Daniel en Seb en tegen het einde van de race ook met de Alpines. Het was zo genieten om te racen met hen, want dat komt eigenlijk niet zo vaak voor in de Formule 1. Het was uiteraard geen eitje, maar vandaag finishten wij in de best mogelijke positie achter de drie topteams en dat is het belangrijkste. Wij willen blijven vechten voor die vijfde stek."