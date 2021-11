Leclerc finisht vóór de McLarens en teamgenot: "Goede dag voor het team"

Ferrari doet goede zaken in Brazilië in de stand om de wereldtitel voor constructeurs. De Monegask Charles Leclerc kwam als vijfde over de streep voor zijn teamgenoot Carlos Sainz. Ferrari verstevigt hun derde positie met een behoorlijke marge.

De roden uit Maranello profiteren van de ellende van de oranjen uit Woking. Daniel Ricciardo viel uit met motorproblemen, terwijl Lando Norris slechts één punt scoorde na ellende in de eerste bocht. Ferrari verstevigt dus hun derde plaats in het kampioenschap. Het team uit Italië vergaarde dit seizoen 287,5 punten waarmee zij 31,5 punten voor staan op het vierde team McLaren.

Charles Leclerc vertelt na afloop op F1TV: "Ik ben heel blij. Als je een slechte dag in de auto hebt en dan de volgende dag al sportief sterker terug kan komen, dan is dat heel fijn. Vandaag deed ik een geweldige job in de auto en dat verzuimde ik zaterdag Tijdens e sprintrace. Het was nu wel een goede dag voor mij, ik had een goede start en daarna was het volledig een kwestie van banden sparen. Alles voelde goed en we vergroten nu het gaat naar de concurrentie van McLaren en dat is dus een hele goede dag voor het team."

Er zijn nog drie races te gaan. Komend weekend staat de volgende race al op het programma, in Qatar.