VT2 Grand Prix van Brazilië Snelle Alonso troeft Verstappen en Ocon af, Mercedes gebruikt geen DRS

Tussen alle spanning over 'foute' achtervleugels en ingewikkelde gesprekken bij de FIA door, moet er ook nog even een tweede vrije training afgewerkt worden door titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappn, hun beider teams en de rest van het veld. Lees hier de ontwikkelingen terug in het live-verslag van VT2 voor de Grand Prix van Brazilië in Sao Paulo. Ververs deze pagina regelmatig en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op de band.

Start VT2

Zelden lijkt er naast de baan meer actie dan er op, maar aan het begin van VT2 gaat is dat op Interlagos het geval. Alleen Lance Stroll lijkt te popelen om de baan te verkennen: hij wacht totdat de lampen aan het einde van de pitsstraat dezelfde kleur aannemen als die van zijn Aston Martin-bolide. Stroll wordt gevolgd door Nikita Mazepin. Ook Mick Schumache schiet de baan op. De topteams zijn nog met allerlei andere zaken bezig en lijktn nog niet direct aanstalten te maken om hun bolides het Autódromo José Carlos Pace op te sturen.

Horner in de bres voor Verstappen

Christian Horner verdedigt op de Britse TV waarom hij denkt dat Max Verstappen's verkenning van de achtervleugel bij de auto van Hamilton in Parc Ferme gistermiddag onschuldig zou zijn. Verstappen moest op het matje komen bij de FIA voor uitleg over waarom hij in Parc Ferme de achterkant van de Mercedes aan te raken en te inspecteren was. De FIA verwelkomde vanochtend ook Mercedes-bazen voor een extra tweede toelichting op de te ver open klappende achtervleugel op Hamiltons bolide. Over beide zaken heeft de FIA nog geen verdere uitspraken bekend gemaakt. Mogelijk hangt Hamilton een diskwalificatie boven het hoofd. Naar verluidt bepalen de stewards op z'n vroegst na afloop van deze training wat eventuele straffen gaan zijn.

Horner stelt: "Zoals we bij vele, vele coureurs al eens zagen, kijken zij wel eens om zich heen. Het is niet ongebruikelijk en zo'n moment is nog nooit eerder ter sprake gekomen en besproken zoals nu. We wachten wel af wat de uitkomst is", aldus Horner. Hij voegt eraan toe te vertrouwen dat Verstappen vrijuit gaat.

Hamilton met vervangende achtervleugel op de baan

Lewis Hamilton heeft toestemming gekregen om met een vervangende achtervleugel tijdens deze training te rijden. De Brit maakt daar pas na ruim vijfentwintig minuten in de training gebruik van de gelegenheid om het circuit te verkennen. In eerste aanleg komt de Brit slechts tot de dertiende snelste tijd. Het valt op dat Hamilton de DRS op deze achtervleugel niet gebruikt tijdens zijn eerste ronden.

Pikorde met nog 20 minuten te gaan

Met nog zo'n twintig minuten te gaan in de training is Verstappen voorlopig snelste met een tijd van 1:12.102, genoteerd op zacht rubber. Daarmee is Verstappen voorlopig sneller dan Perez, Ocon, Gasly, Tsunoda, Russell, Latifi, Bottas en Vettel. Buiten de top tien Stroll, Leclerc, Alonso, Sainz, Hamilton, Giovinazzi, Norris, Schumacher en Mazepin.

Alonso snel op zacht rubber

Fernando Alonso noteert de voorlopig snelste tijd in

1:11.238: daarmee duikt de Alpine liefst acht tienden onder de rondetijd van Max Verstappen. Alonso noteert zijn snelle tijd rijdend met zachte banden die vers onder auto waren gemonteerd. Räikkönen, Leclerc en anderen wordt de rondetijd afgenomen vanwege het negeren van de baanlimieten.

Geen DRS bij Mercedes

Beide Mercedessen maken weinig ronden tijdens VT2. Ook noteren Bottas en Hamilton tot aan de laatste minuten voor het einde van de training geen indrukwekkende rondetijden. Pas in de laatste minuten nestelen beide Mercedessen zich in de top tien. De bolides maakten geen gebruik van DRS en bij teamleden lijkt hun hoofd vooral uit te gaan naar de te verwachten beslissing van de stewards van de FIA.

