Toto Wollf denkt dat Bottas zonder "pijnlijke spin" derde of vierde was geworden

Mercedes likt haar wonden. Toto Wolff heeft na afloop van de voor Mercedes rampzalig verlopen Grand Prix Mexico geen hele hoge pet op over de falende verdediging van met name Valtteri Bottas.

Wolff spreekt van een "pijnlijke spin" voor Bottas, die in de eerste bocht werd geraakt door Daniel Ricciardo nadat hij zijn wielen blokkeerde bij het aanremmen van de eerste bochtencombinatie. Bottas had dus veel pech, maar reed ook als een natte krant. Volgens Wolff hadden zijn coureurs wel wat meer ballen mogen tonen om Verstappens snaarstrakke start te pareren.

De grote Wolff is wellicht boos, maar hoe dan ook diep teleurgesteld, zo blijkt uit de eerste bespiegelingen van de Oostenrijkse teambaas over de nederlaag zijn Mercedes-team in Maxico.

Pijnlijk

Toto Wolff analyseert: "Wat de constructeurs betreft: de spin van Valtteri in bocht 1 was gewoon erg pijnlijk. Kijkend naar de start, hadden we twee auto's vooraan, maar er was gewoon een enorme opening voor Max om er via de buitenkant langs te komen. Daarna kostte de spin voor Valtteri ons de punten die we hadden kunnen hebben voor een derde of vierde plaats. Vooruitkijkend naar Brazilië, is dit ook traditioneel een Red Bull-circuit geweest, maar we gaan onszelf herpakken en alles geven om terug te vechten, daarna hebben we er nog drie te gaan."

Hamilton beperkt "gezien het materiaal dat hij had"

Wolff denkt dat de overwinning sowieso geen haalbare kaart zou zijn geweest. "Ik denk niet dat wij hadden kunnen winnen, zelfs niet als wij eerste waren gebleven in de eerste bocht want dan hadden zij ons bij de pitstops wel gepakt. Uiteindelijk was het voor Lewis' kampioenschap een kwestie van de schade beperken en hij reed een geweldige race met het materiaal dat hem was gegeven."

Kampioenschap bijzonder spannend

Mercedes leidt het constructeurskampioenschap nog met slechts één WK-punt meer dan Red Bull Racing. Max Verstappen verruimde zijn voorsprong op Hamilton tot een verschil van 19 WK-punten.