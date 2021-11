Lewis Hamilton ziet titelkansen slinken en na verlies in Mexico: "Dat Sergio mij aanvalt, toont de snelheid van die auto"

Lewis Hamilton maakt een verslagen indruk nadat hij 71 ronden lang achter Max Verstappen moest rijden. De Britse Mercedes-coureur had echter meer moeite om Sergio Perez achter zich te houden dan dat hij Verstappen kon bedreigen. "Ik heb echt alles gegeven, meer zat er niet in vandaag", vertelt Hamilton via de boordradio tijdens de uitloopronde.

Sergio Perez bedreigt Hamilton ronden lang, maar kan uiteindelijk niet voorbij komen aan de Mercedes. Lewis Hamilton kon echter de RB16B van Max Verstappen niet bijhouden.

"Mijn felicitaties aan Max, hun auto was de snelste dit weekend en er was weinig dat ik er tegen kon doen. I heb alles gegeven. Een geweldig gevecht met Sergio aan het einde. Dat toont wel aan hoe snel hun auto was. Hij bleef maar druk zetten en dat ging maar door."

Mercedes staat nog slechts één WK-punt boven Red Bull Racing in des tussenstand voor constructeurs. Max Verstappen vergroot zijn voorsprong in het WK voor coureurs tot 19 punten.