LIVE Grand Prix van Mexico: Verstappen en Hamilton zetten titelstrijd voort

Een scenario-schrijver had het allemaal zo niet kunnen bedenken: de Mexicaanse Grand Prix heeft alle ingrediënten om een zinderende episode te worden. De Mexicaanse Grand Prix is de 18e confrontatie in het bijzondere spannende F1-seizoen 2021. Beide kampioenschappen liggen nog volledig open: met nog vijf Grands Prix te gaan staat Max Verstappen 12 punten voor op Lewis Hamilton terwijl Mercedes nog 23 WK-punten mist achter Mercedes.

De startopstelling is fascinerend in alle aspecten: Vooraan starten Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, maar Max Verstappen denkt voordeel te hebben vanaf de 'schone' kant van de baan. De run richting de eerste knik is een lange rit, het is dus zaak dat de coureurs goed van hun plek komen. Het valt te verwachten dat Hamilton en Verstappen een bijzondere knokpartij gaan uitvechten richting de eerste bocht.

De dromen van Perez versus titelstrijd Verstappen

Lokale held Sergio Perez droomt er stiekem van om zelf zijn thuisrace te winnen en sportgeschiedenis te schrijven. Mocht hij voor Verstappen koen te rijden, dan is het te verwachten dat hij teamorders zal krijgen. De Mexicaan wilde nog niet voorspellen hoe hij daarmee zal omgaan tijdens de race.

Veel inhaalacties mogelijk

Het Autódromo Hermanos Rodríguez biedt veel gelegenheid om in te halen: er zijn maar liefst drie DRS-zones. Voorheen werd het vaak gezien als 'Red Bull-baan', aangezien Verstappen al meerdere keren won op het Mexicaanse asfalt. Tijdens de kwalificatie bleek dat er absoluut geen duidelijke favoriet valt aan te wijzen voor de overwinning. Terwijl Mercedes een moeizame start van het weekend beleefde, bleek daar zaterdagmiddag niets meer van. Het team van Hamilton en Bottas kwam tijdens de kwalificatie onverwachts indrukwekkend snel voor de dag. Het team wist in een paar uur tijd een achterstand van 0,65 seconde om te zetten in een forse voorsprong. De Mercedessen bleken met overmacht de Red Bull's te verslaan, nadat Verstappen zijn snelle ronde niet kon afmaken.

In de top tien barst de strijd tussen Mercedes en Ferrari verder los, terwijl ook Pierre Gasly vanaf de vijfde positie wellicht een rol gaat spelen aan het front. Yuki Tsunoda start vanwege een motorwissel achteraan, maar hij wil zichzelf terug naar de punten rijden en denkt daarvoor de snelheid dit weekend in huis te hebben.

Haas-coureurs moeten verdedigen

Dat is dan ook direct het probleem voor de Haas-coureurs. Vanwege de vele gridstraffen starten er vier veel snellere bolides achter hen. Schumacher en Mazepin zullen het wellicht niet alleen met elkaar aan de stok krijgen, maar zeker ook met de heren achter hen. Russell, Norris, Tsunoda, Ocon en Stroll starten achteraan.

Verstappen op ideale uitgangspositie?

Valtteri Bottas was uitermate tevreden met zijn pole position, maar Max Verstappen heeft een prima uitgangspositie vanaf P3: De Limburger start aan de schone kant en zal in de slipstream van Bottas wellicht gelijk aanvallen bij de eerste bocht.

Kortom: spannender wordt een start wellicht niet.

Start van de race